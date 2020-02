Innsbruck – In der Nacht auf Sonntag waren Randalierer im Grabenweg in Innsbruck unterwegs. Bei fünf am Straßenrand geparkten Fahrzeugen rissen sie die Scheibenwischer ab. An einem Auto wurde gar die Windschutzscheibe eingeschlagen. Die Polizeiinspektion Reichenau bittet um Hinweise unter Tel. 059133/7588. (TT.com)