„Cygnus“-Frachter mit 3,5 Tonnen Material Material zur ISS gestartet

Richmond – Mit rund 3500 Kilogramm Nachschub und Materialien für wissenschaftliche Experimente an Bord ist der private Raumfrachter „Cygnus“ zur internationalen Raumstation ISS gestartet. „Cygnus“ sei am Samstag (Ortszeit) von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Virginia aus losgeflogen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA mit. Am Dienstag wird der unbemannte Frachter an der ISS erwartet.