Evans übernahm mit Sieg in Mexiko Gesamtführung in Formel E

Der Neuseeländer Mitch Evans hat am Samstagabend (Ortszeit) das vierte Saisonrennen der Formel E für sich entschieden. In Mexiko-Stadt setzte sich der Jaguar-Pilot vor Antonio Felix da Costa (Techeetah) aus Portugal und dem Schweizer Sebastian Buemi (Nissan) durch. Sein insgesamt zweiter Formel-E-Erfolg brachte Evans auch die Führung in der Gesamtwertung.