Kollegen und Fans trauern um britische Moderatorin Caroline Flack

London – Die britische Moderatorin Caroline Flack ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie am Wochenende in London mit. Flack moderierte TV-Shows, darunter „Love Island“ und „The X Factor“. Vor etwa neun Jahren hatte sie eine Beziehung mit dem One-Direction-Sänger Harry Styles.

Den damals erst 17 Jahre alten Styles hatte Flack in der Castingshow „The X Factor“ kennengelernt, was damals viel Aufsehen erregte. In einem Buch hatte Flack außerdem einmal geschrieben, sie sei vor mehr als zehn Jahren für kurze Zeit mit Prinz Harry zusammen gewesen.