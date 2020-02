FC Bayern nach lockerem 4:1-Sieg gegen Köln wieder Tabellenführer

Köln – Der FC Bayern München eroberte mit einem 4:1-Erfolg beim 1. FC Köln die Tabellenführung in der deutschen Bundesliga zurück. Grundlage des Auswärtserfolgs war am Sonntag ein historischer Blitzstart. Robert Lewandowski mit seinem 23. Saisontor (3.), Kingsley Coman (5.) und Serge Gnabry (12.) schossen die schnellste 3:0-Auswärtsführung in der Bundesliga-Historie des Rekordmeisters heraus.