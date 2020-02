App verschafft iPhone-Nutzern eine Fangemeinde aus Bots

New York – Die iPhone-App „Botnet“ gibt Nutzern das Gefühl, berühmt zu sein. Sie werden von einer Million Bots – das sind computergenerierte Nutzer – umschart, die ihnen permanent Aufmerksamkeit widmen.

Jeder Nutzer der Plattform ist dabei die einzige echte Person in seinem Netzwerk. Ein Posting kann schnell eine sechsstellige Anzahl von Likes und Antworten nach sich ziehen. „Das hat als lustiges Experiment begonnen. Die Frage war, wie wir Bots zum Guten verwenden können, nachdem sie in letzter Zeit oft auf negative Weise benutzt wurden. Was wäre, wenn es immer jemanden geben würde, mit dem man reden und seine Meinungen teilen kann? Vielleicht wäre die Welt dann weniger einsam, wenn auch nur simuliert“, zitiert das Online-Portal Mashable den App-Entwickler Billy Chasen.