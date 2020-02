Schnittverletzungen im Wintersport: Kanten als versteckte Gefahr

Heuer mussten in der Klinik bereits 70 Schnittverletzungen im Gesicht, knapp 30 an Händen und Füßen, eine am Hals und fünf am Kopf versorgt werden. Es kam sogar zu teilweisen oder vollständigen Amputationen von Fingern, die die Mediziner an der Unfallambulanz versorgen mussten. Die Verletzungen stammten von Wintersportarten wie Snowboarden, Tourengehen, Rodeln, Skifahren, Langlaufen und Eislaufen. Die meisten dieser Verletzungen passieren durch scharfe Skikanten, aber auch Eislaufen fällt durch seine hohe Zahl an Schnittverletzungen in der Statistik auf, berichtet die Klinik in einer Aussendung.