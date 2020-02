Retter der Pornoindustrie? Millenials sorgen bei Web-Portalen für volle Kassen

„Die Generation Y ist, was Pornos angeht, sehr offen. Angesichts dessen versucht die Industrie auch deutlich stärker Frauen anzusprechen, beispielsweise mit Softpornos. Tatsächlich ist den Millennials Qualität wichtig, weswegen es vorstellbar ist, dass sie häufiger für Premium-Accounts zahlen. Die junge Generation Z wird voraussichtlich weniger Pornos konsumieren als ihre Vorgänger-Generation“, so die Einschätzung von Rüdiger Maas, Gründer des Instituts für Generationenforschung , gegenüber pressetext.

Hawkins zufolge geben Millennials für Pornos etwa doppelt so viel Geld aus wie ältere Generationen. Zwar seien die Geschäftszahlen nicht mehr so gut wie vor dem Boom an Gratisinhalten im Internet, jedoch seien die meisten Plattformen immer noch gut bei Kasse – vor allem dank der Generation Y. Nicht nur xHamster profitiert stark von der Millennial-Kundschaft. Auf Pornhub macht die Generation Y zwar 55 Prozent der Gratis-Nutzer aus, jedoch auch 66 Prozent der Premium-User. Das hat auch Auswirkungen auf das Marketing der Plattform. „Der Großteil unserer Branding-Initiativen wird mit Berücksichtigung der Millennials konzipiert“, zitiert der Bericht Corey Price, Vice President von Pornhub. (pte, TT.com)