Manchester United schlägt Chelsea 2:0

FC Chelsea hat einen Rückschlag im Kampf um die erneute Königsklassen-Teilnahme hinnehmen müssen. Die Blues unterlagen am Montag dem Rekordmeister Manchester United 0:2 (0:1), wodurch sich das Rennen um den vierten Platz in der Premier League zuspitzt. Chelsea ist zwar mit 41 Zählern noch Vierter, dahinter sind aber bereits Tottenham Hotspur (40), Sheffield United (39) und Man United (38) in Lauerstellung.

United ging in der 45. Minute entgegen dem Spielverlauf durch einen platzierten Kopfball von Anthony Martial ins lange Eck in Führung. Das 2:0 für die effizienten Gäste erzielte Harry Maguire in der 66. Minute ebenfalls per Kopf nach einem Corner von Neuzugang Bruno Fernandes. Für den englischen Teamverteidiger war es das erste Liga-Tor für die "Red Devils".