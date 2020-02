Aus für Mission "Sophia": Ärzte ohne Grenzen üben scharfe Kritik

Wien, Brüssel – Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) hat scharfe Kritik an dem Beschluss der EU-Außenminister, die Mittelmeermission "Sophia" zu beenden, geübt. Damit stehle sich die EU "noch mehr aus der Verantwortung", erklärte Marcus Bachmann, Berater für humanitäre Angelegenheiten, am Dienstag in einem Statement für die APA.