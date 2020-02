Klimavolksbegehren: 14.000 Unterschriften fehlen noch

Wien – Das Recht auf Klimaschutz in der Verfassung Österreichs und einen Klimarechnungshof hat Katharina Rogenhofer, Organisatorin des Klimavolksbegehrens, am Dienstag bei einem Medientermin in Wien gefordert. Noch bis zum 3. März kann das Volksbegehren unterschrieben werden. 14.000 Stimmen fehlen noch, um den „Fixstart im Parlament“ zu ermöglichen, 100.000 sind für die Behandlung im Nationalrat nötig.

Katharina Rogenhofer, sie war zuvor Initiatorin der Wiener Ausgabe der Umweltbewegung „Fridays For Future“, führt das Klimavolksbegehren seit Ende März an, da übernahm sie den dazugehörigen Verein von der Grünen Politikerin Helga Krismer. Am 27. August begann dann die Sammlung von Unterstützungserklärungen, die wie bei jedem Volksbegehren online oder bei jedem Gemeindeamt erfolgen kann. Anfang November vermeldete man 50.000 Unterschriften „für mutigen Klimaschutz“, inzwischen ist man bei 86.000, beantwortete Rogenhofer die Frage nach dem aktuellen Stand.

Das Budget ist auch in Rogenhofers Visier, und was die neue Regierung betrifft, so fände sich im Programm der türkis-grünen Koalition zwar einiges, was man zuvor selbst gefordert habe. „Wir hätten uns bei der ökosozialen Steuerreform mehr erwartet“, war jedoch ein Kritikpunkt. Die bereits erfolgte Aufnahme einiger zentraler Forderungen des Klimavolksbegehrens ist für Unterstützer und Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres erster Schritt in die richtige Richtung. „Die Klimakrise betrifft uns alle - auch gesundheitlich“, gab er in einem Statement zu bedenken, daher sei „es wichtig, dass auch wir Ärztinnen und Ärzte in dieser Frage unsere Stimme erheben und damit das Klimavolksbegehren unterstützen.“ Ein weiterer Aufruf kam vom Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ): „Für all jene, die das Ausmaß der drohenden Klimakatastrophe verstanden haben, ist die Unterschrift für das Klimavolksbegehren eine Bürgerpflicht.“