Sozialwirtschaft: Gewerkschaft ruft in Tirol zur Krisensitzung

Die Vorbereitungen laufen laut Ralf Wiestner, betreuender Sekretär der Gewerkschaft GPA-djp Tirol, auf Hochtouren und er kündigt weitere Streiks, Protestmaßnahmen und Betriebsversammlungen in Tirol an. „Wir werden am 24. Februar um 18 Uhr in der GPA-djp gemeinsam mit den Betriebsräten im Rahmen eines Krisengesprächs die weitere Vorgehensweise besprechen", so Wiestner. Fix sei: Auch in Tirol werde es am 26. und 27. Februar Streiks geben.