Französisches AKW Fessenheim geht ab Samstag vom Netz

Straßburg – In Frankreich beginnt am Samstag die Stilllegung des an der Grenze zu Deutschland gelegenen Atomkraftwerks in Fessenheim. Das entsprechende Dekret der Regierung wurde am Mittwoch offiziell veröffentlicht. Der erste der beiden Druckwasserreaktoren des ältesten französischen AKW wird in der Nacht zum Samstag heruntergefahren. Reaktor zwei soll dann am 30. Juni vom Netz genommen werden.