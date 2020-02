„Schwarzwaldmädel“ Sonja Ziemann mit 94 Jahren gestorben

München – Die mit ihrer Rolle als „Schwarzwaldmädel“ bekanntgewordene Schauspielerin Sonja Ziemann ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 94 Jahren in München, wie ihr Bruder am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Ziemann hatte 1950 mit der Operettenverfilmung „Schwarzwaldmädel“ an der Seite von Rudolf Prack ihren Durchbruch.