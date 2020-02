Dutzende Fahrräder in St. Johann gestohlen: Verdächtiger in Haft

St. Johann in Tirol – GPS-Tracker und die schnelle Hilfe der Kollegen in Niederösterreich brachte die rasche Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers. In der Nacht auf Montag waren aus einem Fahrradgeschäft in St. Johann in Tirol Dutzende Mountainbikes und Rennräder gestohlen worden. Der Wert: mehr als 100.000 Euro.