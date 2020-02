Sensationell! Tiroler Landertinger überrascht mit WM-Bronze

Antholz – Biathlet Dominik Landertinger hat in Antholz überraschend Bronze im WM-Einzel über 20 km geholt. Besser als der Hochfilzener waren am Mittwoch nur die Superstars Martin Fourcade und Johannes Thingnes Bö. Dem 31-Jährigen fehlten 1:22,1 Minuten auf den Franzosen Fourcade, der wie er eine Strafminute verzeichnete. Der Norweger Bö sicherte sich trotz zweier Schießfehler 57 Sekunden zurück Silber.

Aufgrund langwieriger Probleme nach einer Bandscheibenoperation kommt die insgesamt fünfte WM-Medaille für Landertinger ähnlich unerwartet wie seine Bronzene 2018 bei Olympia ebenfalls über 20 km. Im bisherigen Saisonverlauf war er im Weltcup noch nie unter den besten 20 gelandet, bei den Weltmeisterschaften davor in zwei Bewerben nicht in den Top 30.

"Es ist für mich brutal schwierig ... Es war so eine harte Zeit, jetzt diese Medaille zu machen, das gibt mir so viel", kämpfte Landertinger mit den Emotionen und den Tränen. "Im Dezember bin ich von Frankreich heimgefahren, dachte das war es mit dem Sport. Jetzt stehe ich da mit Bronze, Wahnsinn! Als ich den letzten Schuss vorbeigesetzt habe, dachte ich, dass ich jetzt in der Loipe alles rausholen muss", erklärte Landertinger. (APA/TT.com)