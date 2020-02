Unfall mit drei Fahrzeugen in Mieming: 25-Jähriger verletzt

Mieming – Ein 25-jähriger Lenker wurde am Mittwochvormittag bei einem Unfall auf der B189 in Mieming verletzt. Der Mann wollte gegen 9 Uhr mit seinem Auto in Fahrtrichtung Westen links abbiegen und ordnete sich zur Fahrbahnmitte hin ein. Ein hinter ihm fahrender 61-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit seinem Klein-Lkw hinten auf das Auto. Dieses wurde quer zur Fahrbahn geschoben und prallte gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Lkw.