Gut zu wissen: Darf man im Faschingskostüm zur Arbeit kommen?

Innsbruck – Die unsinnigsten Tage im Jahr fallen auf Dienstag und Donnerstag – zwei ganz normale Arbeitstage. Wer ausgiebig feiern will, sollte sich also am besten freinehmen. Oder den Fasching in der Arbeit begehen, ein bisschen Spaß schadet ja bekanntlich nirgendwo und niemandem. Darf man sich aber überhaupt im Büro verkleiden? Und was ist, wenn der Chef selbst der größte Faschingsnarr ist? Darf er seinen Mitarbeitern vorschreiben, im Kostüm ins Büro zu kommen? Wie aus dem Faschingsspaß in der Arbeit kein bitterer Ernst wird, verraten wir hier: