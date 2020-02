Ein rauchfreies Tivoli-Stadion. Zumindest in diesem Punkt spielt der Wacker künftig im Konzert der ganz Großen mit. Schließlich wurde in den Stadien der englischen Premier League, im Camp Nou in Barcelona oder auch in der Allianz Arena in München schon längst die Zigarette von den Zuschauerrängen verbannt. Und das zu Recht.