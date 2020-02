Höhepunkt der fünften Jahreszeit: Das ist am Unsinnigen los in Tirol

Innsbruck – Es ist soweit: Ab morgen übernehmen endgültig die Narren das Kommando. Zum Höhepunkt des bunten Februars wird in einigen Tiroler Orten das große Finale der Fasnacht eingeläutet, gleichzeitig sind endlich auch alle anderen Faschingsnarren an der Reihe – mit Kostümen weit weg von aller Tradition. Das sind die Unsinnigen Feier-Hotspots in Tirol:

Wir suchen bunte Bilder für unsere Faschingsgalerie! Ladet eure besten Schnappschüsse einfach selber HIER hoch.

🎊 SCHWAZ, JENBACH: In der Faschingshauptstadt des Unterlands geht es um 10 Uhr mit den stets farbenprächtigen Auftritten der kleinen Narren der Schwazer Kindergärten am Stadtplatz los. Um 14 Uhr wird das Zepter der Stadtregierung dann abgegeben: Bürgermeister Hans Lintner übergibt den Stadtschlüssel an den Narrenbürgermeister. Danach geht es unter anderem wieder um den begehrten Titel für das beste Kostüm der ganzen Stadt. Von Matroschkas, bunten Monstern bis hin zu lustigen Giraffen und beschossenen Radarkästen war in den vergangenen Jahren alles dabei. Der Eintritt zur großen Partymeile ist wie immer frei, Musik gibt's aus allen Ecken (z.B. von der Rathauscombo und DJ Rosso) und unzählige Stände mit Essen und Trinken braucht man auch nicht lang zu suchen.

Narren in allen Variationen führen am Donnerstag das Regiment in Schwaz. © Fankhauser

Zur Faschingszeit schlechthin beginnt hingegen in Jenbach der Unsinn zu regieren: Um 11.11 Uhr wird der Südtiroler Platz zur Narrenzone, um 11.12 Uhr findet der Einzug der Matschgerer statt, um 13.13 Uhr übergibt der Bürgermeister schließlich seine Amtsgeschäfte an den Narrenbürgermeister (dieses Jahr Christian Amrainer). Auf der Narrenbühne zeigen unterschiedliche Vereine dann wieder zahlreiche Aufführungen, für die musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem die BMK Jenbach und DJ Bambino. Für die kleinen Faschingsfreunde fährt wieder der Tengl-Tengl-Express durch die Straßen.

Geisterjäger, schleimige Hausgeister und viele bunte Gestalten mehr sind auch in Jenbach jedes Jahr unterwegs. © Zwicknagl

🎊 REUTTE, TANNHEIM: Die Faschingsgilde Reutte wurde heuer vor neue Herausforderungen gestellt. Wegen Umgestaltungsmaßnahmen steht der Park nicht mehr als Veranstaltungsort für die Party nach dem großen Umzug zur Verfügung. Die Lösung: Im Untermarkt werden Stände, kleine Buden und Barwägen entlang der Straße aufgestellt und so der ganze Untermarkt zur Faschingsmeile. Discozelt wird es keines mehr geben, dafür spielt sich alles draußen ab.

Nicht gerüttelt wird an der „Laufstrecke“ der Umzugs­teilnehmer. Der Tross wird sich wie gehabt ab 14 Uhr in der Ehrenberg­straße sammeln und von dort durch den Obermarkt in den Untermarkt ziehen, wo sich maskierte Teilnehmer und Zuschauer mehr und mehr zu einem bunten Treiben vermischen.

Von der Ehrenbergstraße über den Obermarkt bis in den Untermarkt wird auch heuer wieder der Faschingstross in Reutte ziehen. © Tschol Simone

Auch in Tannheim wird am „gumpigen“ Donnerstag ab 13.30 Uhr der Faschingstross durch den Ort ziehen. Anschließend lassen es die Partytiger im Saal Tannheim krachen.

🎊 AXAMS, PATSCH: Wenn die Tuxer mit den Goaßln schnöllen und den Weg frei machen, sollten sich die Zuschauer in Axams rasch in Sicherheit bringen. Das Wampelerreiten ist rau, und auch deshalb so faszinierend. In zwei Runden durch das Dorf versuchen die Reiter (Frühling) die Wampeler (Winter) ab 13 Uhr niederzuringen. Die Wampeler gehören zu den eigentümlichsten Figuren im Alpenraum: Sie tragen weiße Leinenhemden, die mit Heu ausgestopft sind, was ihren Oberkörper unbeweglich macht.

Zuerst die Kleinen, dann die Großen: Das Wampelerreiten in Axams ist seit 2016 Weltkulturerbe. © Michael Kristen

In Patsch ist die Fasnacht am Unsinnigen indes in Frauenhand. Seit über 60 Jahren rücken die Schellenschlagerinnen aus. Eine fröhliche Truppe, schön gewandet, mit kunstvollen Masken und lauten Schellen. Die Geschichte dahinter: 1958 konnten sich die Patscher Männer nicht zum Schellenschlagen aufraffen. Da wurden die Frauen aktiv und sind es bis heute.

Einzigartig in Tirol: Die Schellenschlagerinnen in Patsch. © Michael Kristen

🎊 IMST, NASSEREITH: Auch in Imst nehmen die „Weiber" die Stadt am Unsinnigen wieder in die Hand. Die „Weiberfasnacht" findet bereits zum siebten Mal statt und zieht immer mehr Schaulustige an. Einmal mehr werden am Donnerstag ab 15 Uhr Figuren wie Salige, Bethen, Kreislerinnen, Hohepriesterinnen, Wolkenfrauen und andere Fabelwesen von Lärmmusik begleitet. Damit wird ein Alttiroler Kult gefeiert und weibliche Spiritualität zelebriert.

Die Figuren der „Weiberfasnacht" haben alle eine eigene Bedeutung: Die Saligen treten in Weiß als Beschützerinnen der Natur auf. Von den Bethen gibt es ihrer drei: Ambeth in Schwarz steht für die Erde, Borbeth in Rot für die Sonne und Wilbeth in Weiß für den Mond. Die Kreislerinnen verkörpern das kosmische Geschehen in Form eines planetaren Welttanzes und tragen ebenfalls weiße Kostüme. Das Totenpaarl ist mit den Attributen der Landesheiligen Nothburga ausgestattet und erinnert an die Wandlung bei der heiligen Messe. Zuguterletzt zeigen die Wolkenfrauen als Teil von ihr ebenfalls die Verbundenheit mit der Natur.

Wenn Fabelwesen, die Bethen und Hohepriesterinnen (v.l.) durch die Imster Gassen ziehen, dann wird altes Tiroler Brauchtum gepflegt und weibliche Spiritualität zelebriert. © Hauser Markus

In Nassereith geht man in den Jahren ohne Schellerlaufen (das erst wieder 2022 stattfindet) in die „wilde Fasnacht". Nur einzelne Masken des Schellerlaufens sind dann zu sehen, nämlich die Karrner, Ruaßler und Paarle, begleitet von Sängergruppen und kleineren Festwägen. Bereits um 9 Uhr geht's mit dem so genannten „Umschlagen“ los. Großer Lärm und Musik, nach einem alten überlieferten Rhythmus, dringen durch die Straßen des Ortes. Auch Ruaßler sind mit dabei und sorgen dafür, dass die Besucher und Zuschauer mit einem schwarzen Strich im Gesicht am Straßenrand stehen – also „gruaßelt" werden. Um 13 Uhr findet dann das fasnachtliche Treiben – mit dem Beginn des Umzuges der Masken vom Postplatz zum Maibrunnen und wieder zurück – seine Fortsetzung. (TT.com/anl)