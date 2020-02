Top-Spezialisten im Wirbelsäulenzentrum Sanatorium Kettenbrücke

Viel Sitzen bei der Arbeit, anhaltender Stress im Berufs- und Privatleben, Abnützungserscheinungen im Bewegungsapparat, zu wenig Bewegung und Sport – die Gründe für Beschwerden im Bereich der Wirbelsäule sind vielfältig. Bereits in der Altersgruppe der unter 40-Jährigen leiden rund 40 Prozent der Menschen unter Kreuzschmerzen oder den Folgen eines Bandscheibenvorfalles, ohne es zu wissen. Unbehandelt kann sich das negativ auf die beteiligten Nerven auswirken, es kommt zu Fehlhaltungen, oft chronischen Schmerzen. Am Wirbelsäulenzentrum des Sanatorium Kettenbrücke gehen die Spezialisten im Bereich Neurochirurgie und Neurologie diesen Problemen fundiert auf den Grund und verschaffen ihren PatientInnen Linderung und Heilung.

Seit rund zwölf Jahren ist das Team vom Wirbelsäulenzentrum stetig gewachsen. Was mit der Berufung von zwei Neurochirurgen ans Sanatorium begann, besteht mittlerweile aus fünf NeurochirurgInnen ergänzt durch ein Team von drei NeurologInnen und einem Facharzt für Orthopädie und Traumatologie mit Schwerpunkt Wirbelchirurgie. „Beim Zusammenspiel von Neurologie und Neurochirurgie sind bei uns die Grenzen fließend“, erklärt Dr. Michael Gabl, Neurochirurg und zugleich ärztlicher Direktor am Sanatorium Kettenbrücke, das Erfolgsrezept.

In enger Zusammenarbeit entscheidet das Team des Wirbelsäulenzentrums am Sanatorium Kettenbrücke über den jeweils besten Behandlungsansatz. Bei funktionellen Schwierigkeiten im Wirbelsäulenbereich ist dabei eine konservative Therapie angesagt, die PatientInnen in der hauseigenen Physiotherapie ambulant absolvieren. Bestehen strukturelle Probleme, muss operiert werden. Dabei operieren die NeurochirurgInnen im Vier-Augen-Prinzip in modernsten OPs mit anschließender einfühlsamer stationärer Betreuung. Begleitend wird jeweils medikamentös behandelt, um die Beschwerden der Betroffenen in den Griff zu bekommen.