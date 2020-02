Mythos entzaubert: Gene haben keinen Einfluss auf Geschlecht von Baby

Stockholm – Die genetische Veranlagung in Familien spielt laut einer Studie keine Rolle dabei, ob Eltern eher Buben oder Mädchen bekommen. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher aus Schweden, Australien und weiteren Ländern in einer Untersuchung, die sie in der Fachzeitschrift Proceedings B der britischen Royal Society veröffentlichten.