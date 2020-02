Comeback ist fix: Ex-FPÖ-Chef Strache tritt bei Wien-Wahl an

Wien – Beim Aschermittwochtreffen der neu gegründeten "Allianz für Österreich" (DAÖ) wird Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache seine Kandidatur für die Wien-Wahl verkünden. Das berichtet der Kurier online. Die Wahl soll am 4. Oktober stattfinden, das Datum sei aber noch nicht offiziell.

Die DAÖ dürfte laut Kurier bei der Wahl nicht unter diesem Namen antreten sondern „unter Liste HC oder so ähnlich". So oder so wird Straches Antreten für gehörig Wirbel im Wiener Wahlkampf sorgen. (TT.com)