VCÖ: Pendeln attraktiver und umweltfreundlicher gestalten

Wien - Rund drei Millionen Tonnen CO2 werden jährlich durch Autofahrten zum Arbeitsweg ausgestoßen. Durch konkrete Maßnahmen, wie die Schaffung klimafreundlicher Alternativen und Bonuszahlungen für jene Personen, die öffentlich, zu Fuß oder mit dem Rad anreisen, können große Mengen an Schadstoffen eingespart werden, hieß es bei einer Pressekonferenz des Verkehrclubs Österreich (VCÖ) am Donnerstag.

"Arbeitswege sind in den seltensten Fällen Arbeitszeit, aber eben auch keine Freizeit", sagte VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Deshalb sollen diese so attraktiv und angenehm wie möglich gestaltet werden. "Ein umweltfreundlicheres Mobilitätsverhalten am Arbeitsweg ist ein wichtiger Hebel, um die Klimabilanz des Verkehrs zu verbessern", sagte er. In Österreich werden an jedem Werktag rund 98 Millionen Kilometer zum und vom Arbeitsplatz zurückgelegt - 60 Prozent davon hinter dem Lenkrad sitzend.