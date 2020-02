Auer dreht in Marrakesch für BMW erstmals Formel-E-Testrunden

DTM-Pilot Lucas Auer absolviert am 1. März in Marrakesch für BMW erstmals Testfahren in der Formel E. Der 25-jährige Tiroler fährt einen Tag nach dem Grand Prix der vollelektrischen Serie in der marokkanischen Metropole wie der US-Amerikaner Kyle Kirkwood die sogenannten Rookie Tests. Das gab der deutsche BMW-Rennstall am Donnerstag bekannt.