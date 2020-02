Die Haie setzen gegen Fehervar zu einem entscheidenden Biss an

Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Was sollen sie im Haifischbecken vor dem x-ten „Do-or-die“-Spiel in dieser Qualifikationsrunde auch groß sagen? Deshalb waren es vor allem die gewohnten Ansagen, die gestern aus dem Tiroler Lager zu hören bzw. in der Pressaussendung zu lesen waren: „Wir werden alles in die Waagschale werfen und kämpfen. Ich bin positiv gestimmt“, meinte Angreifer Clemens Paulweber, der außerdem auf mentale Stärke setzt: „Die verbleibenden vier Partien werden Kopfsache.“

Headcoach Rob Pallin nimmt vor dem immer besonderen Duell mit seinem Ex-Verein wieder einmal die Leistungsträger in die Pflicht: „Sie müssen unsere besten Spieler sein, wir alle müssen gegen Fehervar liefern.“ Da hat der US-Amerikaner natürlich Recht. Verlieren die Haie, scheint der Play-off-Zug endgültig abgefahren. Bei einem Sieg – und einer gleichzeitigen Niederlage von Znojmo in Villach – winkt gar die Rückkehr auf Platz drei. „Wir sind immer noch in einer passablen Position, müssen nun aber gewinnen“, fordert Pallin. „Das Match gegen Fehervar ist ein echtes Endspiel.“

Die Ungarn kommen heute jedenfalls nicht mit übertrieben breiter Brust in die Tiwag Arena: Zwar hatte man am Sonntag Dornbirn mit 9:1 aus der eigenen Halle geschossen, aber die 2:3-Niederlage in Vorarlberg am Dienstag stellte doch einen gehörigen Dämpfer dar. Insgesamt hat die Mannschaft des finnischen Trainers Antti Karhula drei der vergangenen vier Spiele verloren.

Bis auf die Langzeitverletzten (Wachter, Sedivy, Pedvilla) können die Tiroler heute aus dem Vollen schöpfen. Die Fans sollen zusätzliche Kraft geben – damit der Play-off-Traum weiterlebt.

