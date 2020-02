Raiders-Basketballer starten optimistisch ins Play-off

Innsbruck – Vier Mannschaften, sechs Spiele, ein Relegationsplatz: Für die Swarco Raiders Basketballer ist alles angerichtet für den Klassenerhalt in der zweiten Bundesliga. Oder, um es mit den Worten von Trainer Felix Jambor zu sagen: „Wer Deutsch-Wagram nicht besiegt, hat in der Liga nichts verloren.“

Die junge Truppe aus Niederösterreich war in den 22 Spielen des Grunddurchgangs die mit Abstand schlechteste Mannschaft. Mit gerade einmal zwei Siegen und einer Korbdifferenz von 424 Punkten. Und auch wenn morgen (18 Uhr) bei KOS Celovec der erste Einsatz im „Play-down“, der Abstiegs-Runde, wartet, so wird das entscheidende Spiel der Raiders am 29. Februar bei den Deutsch-Wagram Alligators steigen.