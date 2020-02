Lippenstift im Test: Sieben von 13 mit Schadstoffen

Gerade bei einem Produkt, wie Lippenstift bedenklich, zudem schlucke man davon zwangsläufig einiges, so die Konsumentenschützer: bei regelmäßiger Anwendung in etwas vier ganze Stifte pro Jahr.

Auf zehn Produkten war in der Liste der Inhaltstoffe Titandioxid enthalten, eine umstrittene Substanz, die möglicherweise krebserregend ist. Klarheit verschafft das allerdings nicht: Laut Kosmetikverordnung dürfen die Hersteller bei Lippenstiften, die es in mehreren Farben gibt, alle in der Palette verwendeten Farbstoffe aufführen. Das Titandioxid könnte also auch in einem Produkt mit anderer Farbe stecken.