ÖRV-Team und Topstars boykottieren Weltcup in Winterberg

Winterberg – Der Weltcup der Kunstbahnrodler in Winterberg geht dieses Wochenende ohne rot-weiß-rote Beteiligung über die Bühne. Das stürmisch-milde Wetter der vergangenen Tage setzte der WM-Bahn von 2019 dermaßen zu, dass sich diese nicht in weltcuptauglichem Zustand präsentiert. Nach Trainingsstürzen von David Gleirscher und Jonas Müller, die unverletzt blieben, entschied sich die ÖRV-Equipe für den Start-Verzicht und trat vorzeitig die Heimreise an.