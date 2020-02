Rennen um Goldenen Bären startet: Johnny Depp in Berlin erwartet

Berlin – Nach der Eröffnung der Berlinale geht es am Freitag richtig los auf dem Filmfestival. Erwartet wird unter anderem Schauspieler Johnny Depp („Fluch der Karibik“). Der 56-Jährige stellt in Berlin seinen neuen Film „Minamata“ vor, in dem er den US-Fotografen W. Eugene Smith (1918 –1978) spielt. Auch der neue Pixar-Film „Onward: Keine halben Sachen“ wird gezeigt.