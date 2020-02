20-Jähriger betrog Öffentliche Hand um fünfstelligen Betrag

Innsbruck - Ein 20-jähriger Mann hat das Land Tirol und den Bund um einen fünfstelligen Eurobetrag betrogen. Wie die Polizei am Freitag berichtet, stellte der junge Afghane im Jahr 2015 einen Asylantrag und gab dabei ein falsches Geburtsdatum an. Dadurch wurde er in der Betreuung als Minderjähriger geführt und erhielt finanzielle Vorzüge.