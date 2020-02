Ehrlich-Brothers, Umzüge und Bälle: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Nach dem Unsinnigen steht auch das Wochenende im Zeichen des bunten Treibens: Am Freitag, Samstag und Sonntag lässt man den Fasching etwa noch einmal in der Wildschönau, in Landeck, Igls, Kundl, Kufstein und Matrei in Osttirol richtig hochleben. Gefeiert wird das Verkleiden außerdem in der Landeshauptstadt, wo die p.m.k in den Vidaduktbögen am Freitagabend zum Renaissance-Ball lädt. „Alles Walzer" mit der ein oder anderen Polka heißt es außerdem im Haus der Musik beim großen Tiroler Musikantenball. Wer lieber hinaus in die Sonne will, kann das Tanzbein auch beim zweiten Cloud 9 Open Air am Samstagnachmittag auf der Seegrube schwingen. Staunen und sich Illusionen hingeben kann man hingegen in der Olympiahalle, wo die Ehrlich-Brothers am Samstag gleich zweimal mit ihrer Zaubershow die Massen faszinieren. Alle Details: