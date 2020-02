Hochdefinierte Emotionen: "5K HD" und "Low Potion" begeistern im Stromboli

Hall – Unmöglich in Worte zu fassen. Ja, das ist sie, die Musik von 5K HD. Einfach richtig gut, könnte man sagen. Oder um weitere Adjektive zu bemühen: Kristallklar, tiefschürfend, extraterrestrisch. Was die fünfköpfige Band am Donnerstagabend im Stromboli in Hall aus ihren Instrumenten und Effektgeräten zauberte, vermengte sich zu einem bis ins kleinste Detail durchkonstruierten Klanguniversum.