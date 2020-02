ÖBB investieren 592 Millionen Euro in Tiroler Bahninfrastruktur

Innsbruck – In der Finanzierungsperiode von 2018 bis 2023 stehen den ÖBB laut Rahmenplan der Bundesregierung insgesamt rund 3,15 Milliarden Euro zur Verfügung. Alleine 2020 werden in Tirol 592 Millionen Euro investiert.

Aber auch das Schienennetz wird laufend gewartet. Dabei sind die Sperren der Arlberg-, Außerfern- und Karwendelbahn im laufenden Jahr eine logistische Herausforderung, so die ÖBB in einer Aussendung am Freitag. Am Brenner Nordzulauf werden die Planungen für den Abschnitt Schaftenau – Radfeld sowie für die grenzüberschreitende Strecke in Richtung Bayern mit Nachdruck vorangetrieben. Viele Projekte entwickeln und realisieren die ÖBB in enger Abstimmung mit dem Land Tirol sowie den Standort- und Anrainergemeinden.