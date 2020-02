Verirrter Schwan auf der Inntalautobahn bei Kufstein eingefangen

Kufstein – Auf einmal watschelte ein Schwan am Pannenstreifen daher: Zwei Mitarbeiter der Asfinag staunten nicht schlecht, als sie das majestätische Tier am Freitag auf der A12 bei Kufstein entdeckten. Die beiden sicherten sofort den Bereich ab. Und dann starteten sie die Rettungsaktion.

Ganz so schnell wollte sich der Schwan nicht einfangen lassen, aber nach einer halben Stunde war es vollbracht. Der Vogel wurde dann wohlbehalten in das Tierheim in Wörgl gebracht. (TT.com)