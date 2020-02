Innsbruck – Weil EU-Verkehrskommissarin Adina Valean offen mit einer Transitklage droht, wird Tirol die Kontrollmaßnahmen für die Lkw-Fahrverbote in den nächsten Monaten deutlich verschärfen. Es wird einen Kontrollkorridor auf der Brennerachse geben. Das kündigen LH Günther Platter (ÖVP) und seine grüne Stellvertreterin LHStv. Ingrid Felipe im TT-Interview an. Mit Kanzler Kurz und Innen­minister Nehammer, beide ÖVP, wurde vereinbart, dass ein Konzept für mehr Kontrollen ausgearbeitet werde. „Es gibt beim sektoralen Lkw-Fahrverbot zahlreiche Missachtungen, deshalb werden wir die Kontrollen massiv erhöhen. Das kann uns niemand verbieten.“ Platter und Felipe rechnen zwar mit Theater­donner in Deutschland und Brüssel, aber ohne Druck gehe es nicht, und ernsthafte Verhandlungen seien bisher nicht möglich gewesen.