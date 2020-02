Backpackerin bei Tinder-Date ermordet: Lebenslange Haft für 28-Jährigen

Auckland – Er hatte sein Opfer über die Dating-App Tinder kennengelernt: Ein Neuseeländer hat für den Mord an einer britischen Rucksackreisenden nun eine lebenslange Haftstrafe bekommen. Der 28-Jährige muss nach dem Urteil des Gerichts in Auckland mindestens 17 Jahre im Gefängnis bleiben, wie eine Justizsprecherin bestätigte. Der Schuldspruch gegen den jungen Mann war bereits im November erfolgt, jetzt wurde das Urteil verkündigt.

Die Britin war auf einer einjährigen Weltreise unterwegs, die sie zunächst nach Südamerika geführt hatte und dann nach Neuseeland. Am Abend vor ihrem 22. Geburtstag hatte sich die junge Frau mit dem 28-Jährigen in Auckland getroffen. Nach Angaben des Gerichts besuchten die beiden zunächst mehrere Bars und gingen dann in ein Hotel, wo sie Geschlechtsverkehr hatten. Dabei wurde die Studentin stranguliert und getötet. Der Mann versuchte seine Tat zu vertuschen, kaufte für den Leichentransport einen großen Koffer und vergrub diesen in einem Vorort von Auckland. Etwa eine Woche später wurde die Leiche entdeckt.