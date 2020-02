L17-Übungsfahrt: 16-Jähriger prallte in Baumkirchen gegen anderes Auto

Baumkirchen – Bei einer L17-Übungsfahrt passierte einem 16-jährigen Syrer am Samstag gegen 23 Uhr in Baumkirchen ein folgenschwerer Fehler: Der Fahrschüler missachtete im Kreuzungsbereich der Landstraße die Vorrangregelung und verursachte dadurch einen Unfall.

Er prallte nämlich gegen einen gerade vorbeifahrenden 42-jährigen Autofahrer. Durch die Wucht des Anpralls drehte sich das Auto des 42-Jährigen um die eigene Achse und wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert. Beide Lenker sowie der Beifahrer des 16-Jährigen wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mussten nach der Erstversorgung in das LKH Hall eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)