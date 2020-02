Nach Doping-Razzia: Loginow verzichtet auf WM-Massenstart

Antholz – Der russische Sprint-Weltmeister Alexander Loginow hat nach der Doping-Razzia gegen ihn bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Antholz auf seine Teilnahme im abschließenden Massenstart verzichtet. Wie der russische Verband am Sonntag auf Twitter mitteilte, sei der 28-Jährige aufgrund der jüngsten Umstände "nicht in einem optimalen psychischen Zustand".