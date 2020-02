Französischer „Jetman“ stellte in Dubai neuen Rekord auf

Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion.

Dubai – Der französische „Jetman“ Vince Reffet hat in Dubai mit einem eigenständigen Start vom Boden und anschließendem Gleitflug aus 1800 Metern Höhe einen neuen Weltrekord aufgestellt. Das Manöver des 34-Jährigen sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zum „hunderprozentig menschlichen Fliegen“, teilten die Organisatoren der Weltausstellung 2020 in Dubai mit und sprachen von einem „historischen“ Flug.

Der 34-Jährige schwebte demnach am Freitag mit seinem Fluggerät am Rücken zunächst fünf Meter über dem Wasser vor der Küste der Millionenstadt am Persischen Golf, bevor er Richtung Himmel schoss und bis auf 1800 Meter aufstieg. Nach einem Gleitflug habe er schließlich seinen Fallschirm auf 1500 Metern Höhe geöffnet und sei wieder gelandet.