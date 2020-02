Fünf Skifahrer bei Stürzen auf Tiroler Pisten teils schwer verletzt

Kufstein, Imst – Nach acht heftigen Skiunfällen am Samstag mit zehn großteils Schwerverletzten, wurde am Sonntagabend seitens der Polizei über drei weitere folgenschwere Stürze informiert.

Dorthin wurde auch ein 47-Jähriger aus Deutschland gebracht, der am Vormittag in in einer Linkskurve stürzte, in ein Fangnetz schlitterte und dort gegen eine Holzstange prallte. Auch er wurde schwer verletzt.