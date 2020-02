Brand in Prutzer Appartment: Fünf Urlauber ins Krankenhaus eingeliefert

Prutz – Ein Brand in einem Dachgeschoß-Appartment in einem Prutzer Beherbergungsbetrieb beförderte am Sonntagabend fünf Urlauber ins Krankenhaus Zams. Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen, zu diesem Zeitpunkt befand sich eine vierköpfige niederländische Familie in der Wohnung. Vier weitere Urlauber waren in anderen Appartments in dem Haus untergebracht.