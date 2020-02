Tiroler Heimsieg durch Kitzbichler beim Achensee 3-Täler-Lauf

Trotz leichten Regens und Plusgraden stellten sich rund 500 Langläufer am Sonntag in Pertisau dem „Achensee 3-Täler-Lauf“. Auf der Strecke durch Gern- sowie Falzthurn- und Tristenautal gab es durch Christian Kitzbichler in 1:18:46 Stunden einen Tiroler Heimsieg auf der 30 Kilometer langen Skating-Strecke. Vorjahressieger Florian Rohde (1:38:50) konnte den Klassikbewerb über 33 km ebenso für sich entscheiden wie seine Landsfrau Franziska Müller (1:56:44). Auch im Skating-Bewerb gab es durch Sigrid Mutscheller (GER, 01:24:28) einen deutschen Erfolg.