An der „Ridderwall“ prallten alle Zeller Angriffe ab

Zell am See – Dass die Kitzbüheler Adler beim Derby in Zell am See den gastgebenden Eisbären am Samstag nicht früher die Zähne zogen, lag sicher nicht an Goalie Stefan Ridderwall: Der schwedische Schlussmann der Gamsstädter hielt seinen Mitstreitern den Rücken frei und seinen Kasten sauber: An der „Ridderwall“ prallten beim 3:0-Auswärtssieg alle Angriffe der Zeller Gastgeber ab.