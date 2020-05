Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will in den nächsten Wochen eine Feinabstimmung bei der künftigen Benotung der Matura vornehmen. Fix ist: Die Einbeziehung der Zeugnisnoten bleibt erhalten. Weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Österreich treten ab Freitag in Kraft. Aktuelle Entwicklungen im Live-Blog.