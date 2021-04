Die von der Regierung eingerichtete Öffnungskommission nahm am Donnerstag ihre Arbeit auf. Vertreter von Bund und Ländern beraten mit Experten, wann und unter welchen Bedingungen Öffnungsschritte erfolgen sollen. Kanzler Kurz kündigte an, dass bis Mitte Juli zumindest sechs Millionen Menschen in Österreich eine Erstimpfung erhalten können. Alle Details im Live-Blog.