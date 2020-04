Die Schulen in Österreich öffnen ab 4. Mai zuerst für Maturanten, ab 15. Mai startet der Unterricht in den Unterstufen – allerdings im Schichtbetrieb. Ab 29. Mai folgen Schüler ab 15 Jahren. Das verkündete Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Freitag. Die Zahl der Infizierten in Tirol ist auf 408 gesunken. Wir berichten im Live-Blog.