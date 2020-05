Weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Österreich treten ab Freitag in Kraft, meldete das Gesundheitsministerium heute. Die Regierung arbeitet derzeit an einer Regelung, um die Kinderbetreuung im Sommer sicherzustellen. In Tirol gab es seit gestern zwei positive Tests, 31 Personen sind damit noch aktiv infiziert. Aktuelle Entwicklungen im Live-Blog.