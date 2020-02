Ferrari identifizierte Motorenprobleme und arbeitet an Lösung

Ferrari hat den Grund für die Motorprobleme gefunden, die Sebastian Vettel bei den ersten dreitägigen Formel-1-Testfahrten auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in der vergangenen Woche ausgebremst hatten. Es handelt sich demnach um ein Problem im Schmiersystem, wie bei einer Analyse in der Zentrale in Maranello festgestellt wurde. Es gebe keinen Grund zur Sorge, man arbeite an einer Lösung.