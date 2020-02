Corona, Ebola und Co: Auswahl neu aufgetretener Krankheiten seit 2000

Wien – Immer wieder kommt es zu Ausbrüchen von Krankheiten, die von Tieren zum Menschen und umgekehrt übertragen werden können. Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ist ebenfalls eine solche Zoonose. Im Folgenden eine Auswahl von in den vergangenen 20 Jahren neu aufgetretenen Zoonosen (laut Angaben der Veterinärmedizinischen Uni Wien; Stand: 21. Februar 2020):

☣️ Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19): Der Erreger hat seinen Ursprung in Fledermäusen, die als Virusreservoir dienen. Im Dezember 2019 erfolgte die erste Übertragung auf den Menschen. Als Zwischenwirt fungierte vermutlich die Schuppentier-Art Pangolin, die in China als Delikatesse verzehrt wird. Als Ursprungsort gilt ein Markt in der chinesischen Provinz Wuhan. Der Erreger wird mittels Tröpfchenübertragung von Mensch zu Mensch verbreitet.